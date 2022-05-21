أشرف زكي يشكر محافظ الإسكندرية على تنظيم جنازة الفنان سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

وجه نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، الشكر للقيادات الأمنية في محافظ الإسكندرية، على رأسهم اللواء محمد الشريف، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة لرعايتهم وحرصهم على تنظيم جنازة الفنان سمير صبري، اليوم السبت.

ونشرت النقابة بيانا بعنوان "شكر وعرفان": "يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر، بخالص الشكر والعرفان للسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الإسكندرية، على رعايتهم وحرصهم على التظيم بكافة أروقته وأشكاله وبخاصة ما قدموه من عون ورعاية واهتمام لكل المرافقين لتشييع جثمان الفنان الكبير سمير صبري إلى مثواه الأخير بمحافظ الإسكندرية".

واختتم البيان: "تحيا مصر دائما وأبدا برجالها الشرفاء".

ودُفن جثمان الفنان القدير الراحل سمير صبري، اليوم السبت، بمثواه الأخير بمقابر أسرته بمدافن المنارة بمنطقة الشاطبي بحي وسط الإسكندرية، وسط حالة من الحزن بين أسرته ونجوم الفن الذين اتشحوا بالسواد.

سمير صبري غادر عالمنا ظهر أمس الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء.