رسميا.. سان جيرمان يعلن تجديد عقد مبابي حتى 2025

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ 48 دقيقة

بعد ارتبط اسمه بالانتقال لنادي ريال مدريد، أعلن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، رسميا عن تجديد عقد كيليان مبابي، لمدة 3 سنوات ليبقى مع الفريق الباريسي حتى 2025.

وقال الخليفي، في الملعب قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وميتز، في الملعب: ”لدي خبر سار سوف أعلن عنه الآن مبابي سوف يبقى مع باريس حتى عام 2025“.

كما نشر النادي عبر حساباته الرسمية فيديو رسمي لتجديد عقد اللاعب.

من جانبه، قال كيليان مبابي في كلمته: ”أنا سعيد حقًا لمواصلة المغامرة هنا في باريس سان جيرمان. لأبقى في باريس، مدينتي، آمل أن أستمر في فعل ما أفضله معكم جميعًا.. والفوز بالألقاب معًا، شكرًا جزيلاً“.

ريال مدريد كان قاب قوسين أو أدنى من ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يحسم الأخير موقفه ويجدد لناديه الفرنسي.

يذكر أن رابطة الليغا أصدرت بيانًا رسميًا أكدت خلاله أنها ستقدم شكوى ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ والسلطات الإدارية والضريبية في فرنسا وأمام الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، بعد الأنباء التي تم تداولها بشأن تجديد كيليان مبابي عقده مع النادي الفرنسي.