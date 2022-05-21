ممثل مصري في قبضة الأمن.. اليكم التفاصيل!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 8:40 مساءً

قبضت قوات الأمن المصرية على الفنان “مصطفى هريدي” بعد اتهامه بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة.

وخضع مصطفى هريدي للتحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وكشفت التحقيقات أنّ مصطفى هريدي، فوجئ أثناء سيره مسرعًا بمطب صناعي، وقبل أن يتمكن من خفض سرعته اصطدم بسيارة أمامه.

وأفادت التحقيقات بأنّ الحادث أسفر عن تهشم سيارة من الخلف، وإصابة مستقليها الأربعة، وأمرت النيابة بعرض السيارتين في الحادث على مهندس فني للفحص وكتابة تقرير.

كذلك، استمعت النيابة العامة لأقوال هريدي، وقال في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر عن إصابة مستقليها وكانوا 4 أشخاص: “مكنش قصدي أخبطهم”.

وأكد شهود عيان أن المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة وأثناء عبورهم مطبًّا صناعيًا، فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم من الخلف، ما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.