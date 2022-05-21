شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أحمد سعد اليوم بالسعودية كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم السبت، الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم جدة بالسعودية تحت عنوان كامل العدد.

وأعلنت إدارة الحفل منذ قليل، أن الحفل مكتمل العدد، وتعتبر هذه ثالث الحفلات بموسم جدة التي ترفع لافتة كامل العدد قبل إقامة الحفل بساعات، بعد حفل محمد حماقي وإليسا.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد عددا من أغانيه إلى طرحها الفترة الأخيرة من بينها أغنية عليكي عيون التي تصدرت التريند لفترات على مواقع يوتيوب بجانب أغان أخرى، مثل بحبك يا صاحبي وكل يوم وسايرينا يا دنيا وبتعاير والملوك.

وكان أحمد سعد قد رُزق مؤخرا بمولودة أطلق عليها اسم "عاليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني.

وقدم مؤخرا إحدى حفلات موسم عيد الفطر بالحديقة الصينية بالقاهرة مع بهاء سلطان ورامي جمال في حضور جماهيري كبير.

يذكر أن أحمد سعد قرر طرح ألبومه الغنائي الجديد على هيئة أغان منفردة كل فترة مصورة بشكل كامل، حيث قرر طرح كل شهر أغنية جديدة على منصة يوتيوب على أن يطرح في نهاية موسم الصيف الألبوم كاملا.







