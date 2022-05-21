شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وعمر كمال وشاكوش يحيون حفلاً غنائيًا بموسم جدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من المطرب أحمد سعد ومطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم جدة المقامة بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت، وذلك ضمن لحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان الفنان أحمد سعد، قد رزق بمولودته الجديدة التى أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، داعيًا الله أن يجعلها من الصالحين الأبرار.

ونشر سعد، فيديو مع طفلته عليا، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها، صحبه بتعليق: "الحمد لله والشكر لله.. رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد، اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار".

وكان النجم أحمد سعد، طرح مؤخرا بمناسبة شهر رمضان الكريم، دعاء دينيا يحمل عنوان "طالب رحمتك" من كلماته، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ويتناول الدعاء اللجوء إلى الله، بطلب الرحمة والمغفرة، والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصى.. دعاء "طالب رحمتك".