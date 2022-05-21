أشرف زكى يشكر محافظ الإسكندرية ومدير الأمن على حسن تنظيم جنازة سمير صبرى

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القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور أشرف زكى، فى بيان اليوم السبت، بالشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومدير أمن المحافظة على حسن تنظيم جنازة الفنان الكبير سمير صبرى فى مسقط رأسه مدينة الثغر.

وجاء فى البيان: "يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فنانى مصر، بخالص الشكر والعرفان للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الإسكندرية، على رعايتهما وحرصهما على التنظيم بكافة أروقته وأشكاله وبخاصة ما قدماه من عون ورعاية واهتمام لكل المرافقين لتشييع جثمان الفنان الكبير سمير صبرى إلى مثواه الأخير بمحافظة الإسكندرية .

حرص عدد كبير من محبى الفنان القدير الراحل سمير صبرى على وداعه أثناء تشييع جثمانه ودفنه فى مسقط رأسه مدينة الإسكندرية وتحديداً فى مقابر الأسرة، ورصد الخليج 365 حرص عدد كبير من الفنانين على اصطحاب الجثمان حتى دفنه أبرزهم؛ الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي). أما في السينما قدم عشرات الأفلام ، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.