الاثنين.. تكريم محمد صبحي بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تكرم إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 70، الفنان الكبير محمد صبحي، وذلك يوم الاثنين 23 مايو 2022، في تمام الساعة الـ7 مساءً بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.

وقررت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 70، منح محمد صبحي جائزة الأب يوسف مظلوم، في تلك الدورة التي توافق مرور 70 عاما على تأسيس المركز وبداية مهرجانه السنوي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي هي مسرحية "نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل"، هم: سميرة عبدالعزيز، جيهان قمري، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري، كمال عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، رحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفي يوسف، منة طارق، أنجيلكا، ليلى فوزي، وليد هاني، ومحمود أبو هيبة .