26 مايو.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة السورية أصالة نصري لإحياء حفلًا غنائيًا في جدة يوم 26 مايو الجاري.

ونشرت أصالة بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "رح نلتقى بعروس البحر الأحمر، رح نتشارك أحلى الأوقات، حنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر.. اخترت منّ أغنياتي كلّ الّلهجات اللي تشرّفت بغنائها وصارت على صدري وسام، رتّبت الأغاني وكأنّي عمّ شكّل عقد حجارة محبّة وصحبة وضحكة وقصّة صغيرة حلوة.. بهالموعد رح نتلاقى بكلّ الشوق بجدّة".

واحتفلت المطربة أصالة نصري بعيد ميلادها 15 مايو الجاري، وحرص على تهنئتها عدد كبير من محبيها، كما هنأتها ابنتها شام الذهبي بمنشور طويل، عبرت خلاله عن مدى حبها لها، وأمنياتها بأن يديم الله وجودها في الحياة.