"القاهرة السينمائي" ينظم حفل استقبال على هامش فعاليات مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حفل استقبال بسوق الفيلم على هامش الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي، الذي انطلقت فعالياته قبل أيام.

وخلال الحفل الذي أقيم بمدينة كان الفرنسية، استقبل الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، عددا كبيرا من النجوم والسينمائيين وممثلي المهرجانات العربية والدولية.

وبدأ حفل الاستقبال بكلمة لرئيس المهرجان حسين فهمي، أعرب من خلالها عن حزنه الشديد لفقد صديقه وزميله الفنان الكبير سمير صبري، الذي يعد أحد أهم فناني السينما المصرية، والذي كان له دورا بارزا في تأسيس ودعم المهرجان منذ عام 1976.

ويعد ذلك اللقاء الذي جمع عددا كبيرا من السينمائيين حول العالم، بمثابة لقاء تعريفي بالدورة الـ 44 من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي من المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

كما سعى المهرجان من خلال ذلك الحفل إلى التعرف على العديد من السينمائيين من مختلف الثقافات للتحدث عن مستجدات صناعة السينما حول العالم، ولفتح مزيد من سبل التعاون بين المهرجان والمهرجانات العربية والدولية والعالمية.