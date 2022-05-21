خاص| حقيقة إصابة سمير صبري بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمد تركي، مخرج برنامج "ذكرياتي" الذي كان يقدمه الفنان القدير سمير صبري عبر أثير الإذاعة المصرية، إن الراحل أصيب في وقت سابق وقبل أزمته الصحية الأخيرة الخاصة بالقلب، بمرض السرطان.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" في إطار حديثه عن مدى حب سمير للعمل واستمراره فيه حتى مع مروره بظروف صحية صعبة: "لما تعبه ابتدى جاله كانسر، بدأنا وقتها نعمل حلقات زيادة في البرنامج، لأنه كان عارف إن ممكن يتأثر بسبب جلسات العلاج، ووقتها لن يستطيع العمل".

وأشار محمد إلى أن سمير مع أزمته الصحية الأخيرة واصل أيضا العمل على حلقات برنامجه، وانتهى مؤخرًا من تسجيل 6 حلقات جديدة سيتم بثها تباعا، وردًا على سؤال هل كان يفكر في الموت مع تعبه الأخير وحاجته لإجراء عملية؟، أوضح "البرنامج ميوقفش لحد قبل الوفاة بيوم، معايا ست حلقات لقدام متذاعوش خالص، إلى جانب أنه كان يداوم على فعل الخير وبصور مختلفة، فهو كان يسير بمبدأ: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً. واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً".

رحل سمير صبري عن عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن: ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.