"إيدي اليمين عشان أنا أشول".. أيمن بهجت قمر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر زوجته بعيد ميلادها، الموافق اليوم 21 مايو الجاري.

ونشر أيمن صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "النهاردة عيد ميلاد بطلة حياتي النص التاني اللي كمل كل اللي ناقصني وإيدي اليمين عشان أنا أشول، ياريت تدعوا لمراتي بالخير وبصلاح الحال والستر والصحة".

جدير بالذكر أن أيمن بهجت قمر قام بتأليف مسرحية "في نص الليل"، وهي مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويستمر عرضها في السعودية لمدة ٥ أيام، بطولة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما قام بتأليف أغنية تتر مسلسل "وسط البلد"، والذي يتم تقديمه على طريقة السوب أوبرا، وعرضت حلقاته بداية من يوم الأحد 27 فبراير الماضي على شاشة Mbc مصر.