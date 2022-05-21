عاصي الحلاني ينشر صورا من كواليس أحدث كليباته الغنائية "ضحكة حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني صورًا من كواليس أحدث كليباته الغنائية "ضحكة حبيبي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الحلاني على الصور: "تم تصوير أغنية ضحكة حبيبي في لبنان مع المخرج أحمد منجد، كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة، توزيع هادي كريم، إنتاج روتانا".

وأضاف: "انتظرونا قريبًا بأغنية مختلفة وكليب صيفي بامتياز".

وأحيا عاصي الحلاني حفلا غنائيًا 13 يناير الماضي، على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائياً بمسرح حديقة اليوبيل، على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020.

وقدم الحلاني، باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية، وبدأ الحفل بأغنية "بحبك وبغار" ثم تنقّل بين أغنياته القديمة والجديدة.