ماذا قال صلاح عبدالله عن رحيل سمير صبري ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان القدير صلاح عبدالله، عن الفنان سمير صبري الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض.

وكتب صلاح، عبر حسابه على تويتر: "كان فنان شامل مبدع ورائع، وكان إنسان أروع بشهادة الجميع في عمل الخير، وكان وكان.. لكن مفيش فنان كان والأمثلة على ذلك لا تحصى".

وأضاف: "فالرائعون يرحلون بأجسادهم ولكن بيفضلوا عايشين في بيوتنا وقلوبنا وذكرياتنا يفكرونا وينورونا ويضحكونا ويبكونا.. الفاتحة والدعاء للفنان الطيب، الخيِر، العبقري، سمير صبري".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.