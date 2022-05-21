غادة إبراهيم تثير الجدل وتتهم فنانة بمنعها من ركوب أتوبيس جنازة سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر وحازم جودة:

أثارت الفنانة غادة إبراهيم، حالة من الجدل أثناء حضورها جنازة الفنان الراحل سمير صبري، واتهمت إحدى الفنانات بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بالفنانين، والمسافر بهم من القاهرة إلى الإسكندرية للمشاركة في دفن الفنان الكبير.

وقالت غادة، للمتواجدين أمام مسجد الشرطة في الشيخ زايد والمشاركين في الجنازة: "حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنا صايمة .. قالتلي الأتوبيس اتملى، وكنت رايحة وراه أصلا"، وذلك في إشارة منها لقيام إحدى الفنانات بمنعها من ركوب الأتوبيس.

وكان عدد من نجوم الفن، قد استقلوا أتوبيسا عقب أداء صلاة الجنازة على الراحل، لمصاحبة جثمان سمير صبري، حتى وصوله إلى مقابر الأسرة بالإسكندرية للمشاركة في تشييع جثمانه لمأواه الأخير.

وحضر جنازة سمير صبري، عدد من الفنانين بينهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاء عامر ومنير مكرم ونهال عنبر وأحمد السقا وميرفت أمين وإلهام شاهين وهاني رمزي وفيفي عبده ولقاء سويدان، وآخرين.

سمير صبري غادر عالمنا ظهر أمس الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء.