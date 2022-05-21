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بنزيما يوجه رسالة بشأن مواجهة ليفربول في نهائي الأبطال

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كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 07:26 مساءً - منذ 59 دقيقة
كريم بنزيما

كريم بنزيما

وجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ، رسالة إلى جمهور الفريق الملكي عقب انتهاء مباريات الميرنغي في لكرة القدم.

ونشر بنزيما صورة له، عبر حسابه على “فيسبوك”، أثناء الاحتفال من إحدى المباريات، وكتب عليها: “شكرا لكم على هذا الموسم الذي لا ينسى. لا تزال لدينا أجمل ليلة. يحيا مدريد!”.

ويشير المهاجم الفرنسي إلى ليلة نهائي أمام ، المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري في باريس.

ونجح ريال مدريد هذا الموسم في الفوز بلقب الدوري الإسباني والسوبر المحلي، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري الأبطال.

وسجل بنزيما هذا الموسم 44 هدفا خلال 45 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وسيلتقي الريال وليفربول بنهائي الأبطال في 28 مايو الجاري، على أرضية ملعب فرنسا الوطني في العاصمة الفرنسية باريس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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