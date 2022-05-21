الإعلان عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2022

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 07:26 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت مراكز فلكية، اليوم السبت، عن موعد أول يام عيد الأضحى المبارك فلكيًا.

وقالت مراكز فلكية: “إنّه من المتوقع أنّ يكون موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2022، يوم السبت الموافق9 يوليو 2022، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12يوليو2022”.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإنه لم يبقى لموعد عيد الأضحى سوى48 يومًا فقط، مُشيرةً إلى أنّ هلال شهر ذو الحجـة سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو2022.

ومن المتوقع أن تكون غـرة شهـر ذو الحجـة فلكيـًا، يوم الخميس 30يونيو2022، وتكون وقفة عرفات يوم الجمعـة الموافق 8 يوليو 2022، ويكون عيد الأضحى المبارك، يوم السبـت 9 يوليو 2022.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكي د. جاد القاضي: “إنّ أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم السبت 9 يوليو/ تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 يوليو/ تموز”.

وأشار القاضي، إلى أنّه على الرغم من تحديد الموعد سلفًا، عبر الحسابات الفلكية، إلا أن ذلك لا يغني عن الرؤية الشرعية، التي غالبًا ما تؤيد تلك الحسابات”.