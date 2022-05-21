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دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ” هذا الموسم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 07:26 مساءً - منذ ساعتين

دي بروين

أعلنت رابطة الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ” هذا الموسم.

وحصد جائزة أفضل لاعب، البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2019-2020.

وتوج دي بروين بالجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير و20 قائدا لفرق الدوري ولجنة من خبراء كرة القدم.

وتفوق النجم البلجيكي في التصويت على 7 منافسين أبرزهم النجم المصري محمد صلاح هداف بالإضافة لكل من ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، سون هيونغ مين (توتنهام)، جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون)، بوكايو ساكا (أرسنال)، جارود بوين (وستهام يونايتد) وجواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

ويعتبر دي بروين رابع لاعب في تاريخ “البريميرليغ” يحصد الجائزة مرتين خلال مسيرته، ليعادل رقم البرتغالي والصربي نيمانيا فيديتش (مانشستر يونايتد) والفرنسي تيري هنري (أرسنال).

ولعب دي بروين 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 7 أهداف.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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