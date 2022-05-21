ما سر الخاتم الذي ارتداه سمير صبري حتى وفاته؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 07:26 مساءً - منذ ساعتين

كشف الفنان المصري الراحل، سمير صبري، في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، عن سر خاتمه المنقوش بلفظ الجلالة، والذي يرتديه بصفة دائمة منذ 40 عاما.

وفي حوار سابق مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، أوضح الفنان سمير صبري أنه “أخذ هذا الخاتم من شيخ، منذ 40 عاما”، مضيفا: “ده خاتم مكتوب عليه “الله”.. ده أنا لابسه من 40 سنة.. واحد ادهولي وأنا في العمرة، وأنا قاعد قدام الكعبة، كنت قاعد قبل صلاة الفجر لوحدي..قاعد مش مصدق إني قدام الكعبة الشريفة”.

وأكمل: “لقيت راجل شيخ بدقن جه وادهولي، ومن وقتها وأنا بلبسه..ساعات يروح وأقلب الدنيا عليه وألاقيه..بعتز بيه جدا..40 سنة وأنا لابسه”.

ويوم الجمعة، توفي الفنان سمير صبري عن عمر ناهر 85 عاما، ما تسبب في حزن بالوسط الفني المصري.

رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام “الميترالي”، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.