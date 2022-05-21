بصورة على سرير المرض .. نقل فنان مصري شهير إلى العناية المركزة

كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 07:07 مساءً - أعلن الملحن ” حسن دنيا ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرض الفنان ” مصطفى كامل ” لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات دون الكشف عن طبيعتها .

وتضمن المنشور صورة للفنان مصطفى كامل أثناء تواجده بغرفة العناية المركزة وظهر بها وهو يرقد على سرير المرض وتبدو على وجهه ملامح التعب الشديد .

وكتب حسن دنيا في تعليقه على الصورة متوجها بالدعاء للفنان المصري : ” ادعوا لأخويا الشاعر مصطفى كامل بالشفاء العاجل وربنا يقومه بالسلامة اللهم أمين يارب العالمين ” .