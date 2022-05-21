كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 07:07 مساءً - أعلن الملحن ” حسن دنيا ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرض الفنان ” مصطفى كامل ” لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات دون الكشف عن طبيعتها .
وتضمن المنشور صورة للفنان مصطفى كامل أثناء تواجده بغرفة العناية المركزة وظهر بها وهو يرقد على سرير المرض وتبدو على وجهه ملامح التعب الشديد .
وكتب حسن دنيا في تعليقه على الصورة متوجها بالدعاء للفنان المصري : ” ادعوا لأخويا الشاعر مصطفى كامل بالشفاء العاجل وربنا يقومه بالسلامة اللهم أمين يارب العالمين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة على سرير المرض .. نقل فنان مصري شهير إلى العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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