يوسف الشريف وإنجي علاء يحتفلان بعيد زواجهما ال 13

كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 07:07 مساءً - وجه الفنان ” يوسف الشريف ” رسالة إلى زوجته الكاتبة والسيناريست ومصممة الملابس ” إنجي علاء ” بمناسبة مرور 13 عاما على زواجهما .

فنشر يوسف الشريف مجموعة من الصور تجمعه بزوجته عبر حسابه على موقع تويتر وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي .. 13 سنة عدوا بسرعة أوي اوي عقبال 10000000 سنة مع بعض ” .

فيما احتفلت أيضا إنجي علاء بعيد زواجها من خلال منشور لها على حسابها بموقع تويتر تضمن صورا لها برفقة يوسف الشريف وأرفقتها بتعليق جاء فيه : ” كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وصاحبي وكل حاجة حلوة ليا .. 13 سنة يا يوسف .. 13 سنة عدوا إزاي ” .