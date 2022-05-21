كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 07:07 مساءً - وجه الفنان ” يوسف الشريف ” رسالة إلى زوجته الكاتبة والسيناريست ومصممة الملابس ” إنجي علاء ” بمناسبة مرور 13 عاما على زواجهما .
فنشر يوسف الشريف مجموعة من الصور تجمعه بزوجته عبر حسابه على موقع تويتر وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي .. 13 سنة عدوا بسرعة أوي اوي عقبال 10000000 سنة مع بعض ” .
فيما احتفلت أيضا إنجي علاء بعيد زواجها من خلال منشور لها على حسابها بموقع تويتر تضمن صورا لها برفقة يوسف الشريف وأرفقتها بتعليق جاء فيه : ” كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وصاحبي وكل حاجة حلوة ليا .. 13 سنة يا يوسف .. 13 سنة عدوا إزاي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الشريف وإنجي علاء يحتفلان بعيد زواجهما ال 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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