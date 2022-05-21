الارشيف / فن ومشاهير

فيديو – امرأة عارية تصرخ في مهرجان كان.. “أوقفوا اغتصابنا”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اقتحمت ناشطة عارية الصدر مهرجان كان السينمائي في نسخته الخامسة والسبعين خلال العرض الخاص بفيلم Three Thousand Years Of Longing.

وخلعت المرأة ملابسها كلها وسقطت على ركبتيها وهي تصرخ أمام المصورين المجتمعين، بحسب شهود عيان. 

وظهرت السيدة كاتبةً عبارة “أوقفوا اغتصابنا” المكتوبة على صدرها الذي دهنته بألوان العلم الأوكراني، وبصمات يدين باللون الأحمر على ردفيها.

وغرّدت “سكام” SCUM المنظمة النسوية الراديكالية الفرنسية في حسابها على موقع “تويتر”: “كشفت هذه الناشطة عمليات الاغتصاب والتعذيب الجنسي التي ارتكبها جنود روس ضد نساء أوكرانيات”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا