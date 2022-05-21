فيديو – امرأة عارية تصرخ في مهرجان كان.. “أوقفوا اغتصابنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اقتحمت ناشطة عارية الصدر مهرجان كان السينمائي في نسخته الخامسة والسبعين خلال العرض الخاص بفيلم Three Thousand Years Of Longing.

وخلعت المرأة ملابسها كلها وسقطت على ركبتيها وهي تصرخ أمام المصورين المجتمعين، بحسب شهود عيان.

وظهرت السيدة كاتبةً عبارة “أوقفوا اغتصابنا” المكتوبة على صدرها الذي دهنته بألوان العلم الأوكراني، وبصمات يدين باللون الأحمر على ردفيها.

وغرّدت “سكام” SCUM المنظمة النسوية الراديكالية الفرنسية في حسابها على موقع “تويتر”: “كشفت هذه الناشطة عمليات الاغتصاب والتعذيب الجنسي التي ارتكبها جنود روس ضد نساء أوكرانيات”.