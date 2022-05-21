بالصور – ريهانا في أوّل ظهور بعد أيام من ولادتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقطت عدسات المصورين النجمة العالمية ريهانا، في ظهورها الأول في شوارع لوس أنجلس الأميركية، بعد أيام من ولادتها لطفلها الأول من مطرب الراب آساب روكي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، ظهرت المطربة العالمية بملابس فضفاضة بعدما شوهدت للمرة الأخيرة في آخر مراحل حملها في 9 آذار (مايو) الجاري في لوس أنجلس.

وأشارت وسائل الإعلام الأجنبية إلى أن المغنية الشهيرة رزقت بمولود ذكر، من دون ذكر اسمه أو تفاصيل أخرى حول مكان الولادة.

وخلال فترة حملها، لفتت ريهانا الأنظار بملابسها الجريئة، إذ إنها تعمدت في جميع إطلالاتها إظهار بطنها المنتفخ.

كما أنها أحدثت مؤخراً ضجة كبيرة بعدما حضرت عرض ديور Dior في باريس بلباس شفاف وفاضح.

يشار إلى أن ريهانا ووالد طفلها، مغني الراب آيساب روكي ما زالا يلتزمان الصمت التام تجاه أخبار الولادة. كما أنهما يخططان للسفر إلى نيويورك حتى تتمكن عائلة آيساب روكي من مقابلة ابنه.