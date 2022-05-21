شمس الكويتيّة عن جدري القرود.. “منظمة الصّحة تخاف تصيرون قرود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت النجمة شمس الكويتية على تفشي فيروس القرود في عدد من الدول خارج أفريقيا، وصولاً إلى أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “استعدوا للقاح الثاني عشان يا عمري منظمة الصحة تخاف انكم تتحولون قرود ف الان صار لازم تاخذون اللقاح الجديد او راح تنمنعون من السفر وماتروحون شغلكم ولا تختلطون في اهلكم #استعدوا وسبونا حن اصحاب نظرية المؤامرة قريباً ظهور الزواحف، واذكروني”.

وغالباً ما تنشر شمس تدوينات على علاقة بالشأن العام والصحي تحديداً، على غرار مطالبتها بعدم تكفيرها بسبب سؤال طرحته حول جائحة كورونا، مغردةً بقولها: “ليش الماسك بفلوس وال pcr بفلوس بس اللقاح ببلاش وتقريباً غصب؟”.

وكانت شمس الكويتية قد طالبت الدول الخليجية بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بعد الإعلان عن “B.1.1.529” المتحوّر الجديد لكورونا الذي اكتشف في جنوب أفريقيا.

وغرّدت: “أمنيتي ويا رب تتحقق، أن دول الخليج تنسحب من عضوية منظمة الصحة العالمية ومنظمة المناخ”.