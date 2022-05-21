فؤاد عبد الواحد يطرح “يشهد الله”.. وأصالة أوّل المهنئين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعاون يعتبر الأول مع “أسير الشوق”، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد أغنية جديدة بعنوان “يشهد الله”، حملت في كلماتها وصفًا مميزاً لمشاعر الإهتمام والعشق.

أغنية “يشهد الله” من ألحان “وتـر”، وتوزيع “سيروس” وقام بعملية المكس والماسترينج م. جاسم محمد. ويقول فؤاد عبد الواحد في مطلعها: “يشهد الله ماني عنك يا الزين لاهي انت جو المشاعر بحرها وبرها وين ماراحت احس انه عليك اتجاهي زيدني شوق غيض النار ياحرها…”.

وجاء طرح الأغنية على قناة فؤاد عبد الواحد الرسمية بموقع “يوتيوب”، عبر فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، وتم عرض الأغنية أيضاً عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في العرض الموسيقي.

من جانبها أشادت الفنانة السورية أصالة نصري، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” بأغنية “يشهد الله”، إذ توجهت بكلامها إلى فؤاد عبد الواحد قائلةً: “الله معك يا فؤاد وكلّ التّوفيق”، ووصفته بأنه من أحلى الأصوات، وأغانيه مزبوطة بالتكّة، ليكتب فؤاد رداً على تغريدتها قائلاً: “أصالتنا بإختصار أنتي مدرسه في الفن والذوق”.