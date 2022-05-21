كارينا كابور في أيام الدراسة.. شاهدوا كيف كانت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حازت ممثلة بوليوود “كارينا كابور خان” على القلوب من خلال عروضها المميزة في السينما الهندية. بصرف النظر عن تمثيلها، فإن مظهرها المذهل هو الذي غالباً ما يتصدر عناوين الصحف. منذ صغرها، كان هدف “كارينا كابور” هو المضي قدماً في إرث “كابور خان” وتصبح نجمة مشهورة.

كارينا كابور البالغة من العمر 41 عاماً لم تفشل أبداً في إعطائنا أهداف الموضة، حيث أنها دائماً مواكبة لأحدث الاتجاهات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشارك لمحات من حياتها الخاصة من نشر بعض الصور العائلية والقديمة أيضاً.

وفي الآونة الأخيرة، قامت “كارينا” برحلة في الذاكرة وشاركت بعض الذكريات القديمة العزيزة من حياتها ترجع لعام 1996 حيث نشرت صوراً لم تُرى من قبل من رحلتها المدرسية إلى راجاستان. ويأتي ذلك بعد أن التقت مؤخراً بصديقة قديمة في مدينة كاليمبونج أثناء إنتقالها إلى هناك للتصوير. وبالانتقال إلى إنستغرام، أسقطت ممثلة Good Newwz صورتين مرتدة مع صديقاتها في المدرسة من رحلة مدرسية عام 1996 إلى راجاستان.

بدت “كارينا” جميلة وهي ترتدي بدلة بيضاء مع شال أزرق، وهذا يثبت أنها كانت من مواليد الموضة. إلى جانب ذلك، كتبت كارينا ملاحظة يمكن قراءتها على النحو التالي: ذهبت إلى كاليمبونج لتصوير فيلم… تُركت مع كنز دفين”. وأضافت: “مهنتنا لديها طريقة رائعة لربط النقاط .. من خلال رحلاتنا … من خلال رحلاتنا. رحلة ويلهام فتيات راجستان. حوالي عام 1996”.

أسقطت أختها “كاريشما كابور” تعليقاً قائلة: “جميل جداً”. وكتبت “سابا باتودي” شقيقة “سيف علي خان”: “لحظات عزيزة”.

على الصعيد المهني، ستظهر “كارينا” في فيلم Laal Singh Chaddha مع “عامر خان” في البطولة. الفيلم عبارة عن طبعة جديدة رسمية للفيلم الأمريكي Forrest Gump عام 1994 والذي يعتمد في حد ذاته على رواية الكاتب “ونستون غروم” لعام 1986 التي تحمل الاسم نفسه.

من إنتاج Viacom18 Studios وAamir Khan Productions، يتم إخراجLaal Singh Chaddha من قبل “آدفايت تشاندان” ومن تأليف “أتول كولكارني”.

“عامر خان” و”كارينا كابور” سيصدران Laal Singh Chaddha في 11 أغسطس 2022- بعد أن كان من المقرر إطلاقه في 14 إبريل الحالي- في دور العرض في جميع أنحاء العالم وهو أحد أكثر الأفلام المنتظرة.

كما تقوم “كارينا كابور” حالياً بالتصوير لفيلم “سوجوي جوش” والذي يقوم أيضاً ببطولته جايديب ألاوات” و”فيجاي فارما” في أدوار محورية.

الفيلم، هو مقتبس هندي من رواية مثيرة يابانية Devotion of Suspect X بواسطة “كيغو هيغاشينو”، هذا وسيتم طرحه على Netflix في عام 2023.