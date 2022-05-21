الشاب خالد يعود إلى البدايات مع الشريان.. تفوّق على مايكل جاكسون!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان الجزائري الشاب خالد، ضيفاً على برنامج “مع الشريان” مع الإعلامي داوود الشريان على قناة “MBC”، وخلال اللقاء تطرق في حديثه عن بدايته الفنية في عالم الغناء والنجاحات التي حققها أثناء مسيرته.

وقال الشاب خالد انه بدأ مشواره الفني في السبعينات، ووقتها كان يبلغ من العمر 14 عاماً، وطلب منه أحد المنتجين الذين كان لهم تواجد على الساحة خلال تلك الفترة اختيار اسم فني له، فاستعان بصفة “الشاب” التي كان يناديه بها أحد المنتجين نظرًا لصغر سنه، واعتمدها كاسم فني له فأصبح “الشاب خالد”.

وخلال حواره مع الشريان قال الشاب الخالد، انه تربى على سماع الموسيقى الوهرانية وتأثر بها، خاصة أن موسيقى الراي في تلك الفترة لم تكن تذاع في الراديو لكنها كانت معروفة شعبيًا.

وأشار إلى أن صعود موسيقى الراي جاء متزامناً مع صعود الأغنية الشعبية في مصر، لافتًا إلى أن سبب تسميتها بهذا الأسم هو أن كلمة ” راي” تتكرر كتيمة في أغنياتها.

وقال الشاب خالد أن “ديدي” من الأغاني الناجحة في أرشيفه وحققت انتشارًا واسعًا وقت طرحها في الوطن العربي.

وأضاف إنه شعر بسعادة كبير بعد شهر من طرح الأغنية لانه فوجئ بأنه تم توزيعها في 46 دولة حول العالم، وكان انتشارها سببًا لحصوله على جائزة الاسطوانة الذهبية في الهند، وزادت سعادته بعد أن تخطت الأغنية في ذلك الوقت مبيعات مايكل جاكسون نفسه.