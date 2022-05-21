شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يكشف تفاصيل ظهوره كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم صلاح عبد الله عن ظهوره كضيف شرف في عدد من الأعمال قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": أتواجد كضيف شرف دعمًا لأصدقائى النجوم والمخرجين، وهذا ليس جديد عليّ، وقدمته لأكثر من مرة في أعمال سابقة حققت نجاحًا كبيرًا وتركت بصمة مع الجمهور من خلال تواجدى بأى شخصية أقدمها، وبالنسبة لمسلسل "مكتوب عليا" في موسم رمضان الماضى كان دورى مفتاح شخصية جلجل الذى يقدمها أكرم حسنى في المسلسل، فهو الرجل الذى يضع على يد أكرم المسك ومن يومها يكتب على يده ما سيحدث له كل يوم، وفكرة العمل أكثر ماشجعتنى للمشاركة به، وكنت مبسوط بكواليس التصوير من جانب فريق العمل وبطله الذى أتعاون معه لأول مرة وقدم عمل محترم يليق بالمشاهد المصرى والعربى ويتميز بخفة دمه، بالإضافة إلى المخرج خالد الحلفاوى نجل صديقى النجم الكبير نبيل الحلفاوى الذى استمتعت بالعمل معه وفرحت بنجاحه، وفرحت أيضًا بحسن استقبال المنتج كريم أبو ذكرى لى وباقى أبطال العمل.

وقال مؤخرًا الفنان صلاح عبد الله فى تصريحات لـ"الخليج 365" إننى حرصت على متابعة مسلسل "الاختيار 3" وهو عمل مهم ويعتبر أهم جزء خاصة أننا عشنا تلك الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد، وأرى أن كل ممثل في هذا العمل أدى دوره على أفضل مستوى وأوجه لهم الشكر والتحية على لفت أنظار الجمهور لمتابعته بداية من أولى حلقاته، ويمكن أحفادى فقط هم من لم يعيشوا هذه الفترة، وهذا العمل يذكرنا بواقع مؤلم وأن الله حفظ مصر.

كما يذكرنا بثورة 30 يونيو فهو يوم من أعظم الأيام، وأنا متابع الاختيار من أول جزء لأنه رصد بطولات رائعة للجيش والشرطة ومقاومة الإرهاب، كما أننى حريص على متابعة مسلسل "العائدون" وسعدت بمشاركتى العام الماضى في مسلسل "هجمة مرتدة" بدور مميز.

وشارك صلاح عبد الله فى موسم رمضان بمسلسل "دايمًا عامر" وعرض على قناة الحياة ويجسد من خلاله شخصية لطفى وكيل المدرسة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين ،نضال الشافعى، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، إشراف عام على الكتابة أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى.