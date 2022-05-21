شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق بحفل غنائى فى الشيخ زايد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً مساء أمس الجمعة بمدينة الشيخ زايد في أكتوبر، وقدم لأول مرة أحدث أغنياته "اللي يمشي يمشي" والتي طرحها منذ أيام قليلة، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير ورددوها معه، وحرص عمرو دياب على تقديم فاصل من أجمل وأشهر أغنياته على مدار ساعتين.













من ناحية أخرى تصدرت أغنية "اللي يمشي يمشي" قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي منذ طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع توما ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتعد ثاني أغنيات الهضبة هذا الصيف بعد أن طرح في عيد الفطر أغنية "هتدلع".

ومن ناحية أخرى أحيا عمرو دياب 3 حفلات فى موسم عيد الفطر الماضى فى الإمارات والكويت والسعودية .

وكان عمرو دياب، قد عبر عن حزنه الشديد لرحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية، الجمعة الماضية، مقدما العزاء للشعب الإماراتي قيادة وشعبا.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "خالص العزاء للشعب الإماراتي وقيادته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة".