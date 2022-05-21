شكرا لقرائتكم خبر عن حلوة الدنيا سكر.. صورة نادرة تجمع الراحلين شادية وسمير صبري فى حفلة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة فنية وإنسانية قوية جمعت النجمة الكبيرة الراحلة شادية والنجم القدير الراحل سمير صبرى، خاصة أنها كانت أول من ساندته في بداية مشواره الفني، حينما تشاركا سويًا في أغنية "حلوة الدنيا سكر"، التى قاموا بغنائها في فيلم "نص ساعة جواز" منذ نحو 53 عاما، حيث تم عرض الفيلم لأول مرة عام 1969.

عشاق ومحبي شادية، كشفوا عن صورة نادرة جمعت النجمين الراحلين، في إحدى المناسبات الفنية، لم يتم كشف كواليسها أو توقيت التقاطها، وذلك عبر حسابهم على إنستجرام.



النجمة شادية والنجم سمير صبري

وسبق وكشف الفنان الراحل سمير صبرى، كواليس لقائه بالنجمة الراحلة شادية، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلا: "أنا اشتغلت مع الفنانة شادية في فيلم نصف ساعة جواز، و كنت ممثل صغير وانت عارف الممثلين الصغيرين يبروحوا للأستوديو الصبح بدري و مساعدين الماكيير هما اللى يعملوا المكياج ليهم، وفي يوم دخلت و قالت لمساعد الماكيير ايه اللى انت عملته في وشه ده، وطلبت من الماكيير الخاص بها أنه يقوم بعمل المكياج لى، وقالت للمساعد وشه حلو مش محتاج كل المكياج دا".

وأضاف سمير صبري: "زمان واحنا بنصور وكنا صغيرين أنا وعادل إمام، اتذكر في فيلم "نص ساعة جواز" كانت شادية بتجيب أكل لكل اللى موجودين وماجدة الخطيب يوم تجيب أكل ونقعد ناكل كلنا على الأرض، وكانوا يندهوا علينا أنا وعادل اللى واخدين أدوار صغيرة وناكل معاهم، كان في ألفة وجمال وبساطة في النفوس".