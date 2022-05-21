شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ونهال عنبر يرافقان جثمان سمير صبرى قبل دفنه بمقابر الأسرة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من محبي الفنان القدير الراحل سمير صبري على وداعه أثناء تشييع جثمانه ودفنه في مسقط رأسه مدينة الإسكندرية وتحديداً في مقابر الاسرة، مثلما ظهر خلال الفيديو الذى نشره تليفزيون الخليج 365 إذ رصد أيضاً حرص عدد كبير من الفنانين على اصطحاب الجثمان حتي دفنه.



اشرف زكي ونهال عنبر

ومن ابرز الحضور الذين حرصوا على السفر برفقة الجثمان الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر.

حرص عدد من فناني مصر على توديع الفنان الكبير سمير صبرى، حيث وصلوا إلى مسجد الشرطة لتأدية صلاة الجنازة عليه، إذ غيبه الموت أمس الجمعة 20 مايو عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، وحضر للصلاة المخرج خالد جلال، وسوزان نجم الدين، هنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد العدل، وخالد عبد الجليل، ووفاء عامر.

وحضر من قبل الأب بطرس دانيال، الفنانة ليلى علوى وإلهام شاهين وأشرف زكى نقيب الممثلين، وميرفت أمين، نادية الجندى، داليا البحيرى، محمد الغيطى، عمرو محمود ياسين، منال سلامة والمخرج عادل أديب، غادة إبراهيم، والأعلامى محمود سعد، والفنانة سميرة أحمد، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، ومحسن جابر كما حضر للصلاة فى وقت سابق، كل من الفنان أحمد السقا، ولقاء سويدان ونهال عنبر، فيفى عبده، يسرا، ومنير مكرم.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي). أما في السينما قدم عشرات الأفلام ، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.