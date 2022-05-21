كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - تلقت مباحث الجيزة بلاغا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بسيارتهم والتي كان يقودها الممثل ” مصطفى هريدي ” .
وعلى الفور انتقلت ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم إلقاء القبض على مصطفى هريدي للتحقيق معه والوقوف على أسباب وملابسات الحادث .
وكشفت التحقيقات أن المصابين كانوا يستقلون سيارتهم وأثناء عبورهم مطبا صناعيا فوجئوا بسيارة تسير بسرعة عالية تصطدم بهم مما أسفر عن تهشيم سيارتهم من الخلف وإصابتهم بإصابات متنوعة .
وأمرت جهات التحقيق بعرض السيارتين في الحادث على مهندس فني لفحصهما وكتابة تقرير واف عنهما .. وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة .
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على ممثل مصري شهير بعد صدمه ل 4 أشخاص بسيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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