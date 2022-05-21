القبض على ممثل مصري شهير بعد صدمه ل 4 أشخاص بسيارته

كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - تلقت مباحث الجيزة بلاغا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بسيارتهم والتي كان يقودها الممثل ” مصطفى هريدي ” .

وعلى الفور انتقلت ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم إلقاء القبض على مصطفى هريدي للتحقيق معه والوقوف على أسباب وملابسات الحادث .

وكشفت التحقيقات أن المصابين كانوا يستقلون سيارتهم وأثناء عبورهم مطبا صناعيا فوجئوا بسيارة تسير بسرعة عالية تصطدم بهم مما أسفر عن تهشيم سيارتهم من الخلف وإصابتهم بإصابات متنوعة .

وأمرت جهات التحقيق بعرض السيارتين في الحادث على مهندس فني لفحصهما وكتابة تقرير واف عنهما .. وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة .