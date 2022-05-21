اللقطات الأولى من جنازة الفنان ” سمير صبري ” بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - شيعت عقب صلاة ظهر اليوم جنازة الفنان ” سمير صبري ” من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة في حضور نخبة من الفنانين الذين حرصوا على توديع الفنان الراحل قبل دفنه بمقابر أسرته بالأسكندرية .

فكان في مقدمة الحضور بالجنازة كلا من الفنانين : ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان ويسرا وإلهام شاهين ولقاء سويدان وأميرة مختار إبنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي .

بالإضافة إلى ليلى علوي وهاني رمزي وأحمد السقا ونادية الجندي وسميرة أحمد ونهال عنبر وأشرف زكي وداليا البحيري ومنير مكرم والإعلامي محمود سعد وفيفي عبده ووفاء عامر وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى وغيرهم .

وتوفي الفنان سمير صبري صباح أمس الجمعة 20 مايو عن عمر ناهز ال 85 عاما أثناء تواجده باحد الفنادق في القاهرة وتم نقل جثمانه بعد ذلك إلى مستشفى العجوزة ووضعه بثلاجة الموتى لحين إتمام إجراءات دفنه وتشييع جنازنه اليوم السبت .