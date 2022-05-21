غادة إبراهيم تنهار بالبكاء وتشن هجوما لاذعا على إلهام شاهين وبوسي شلبي بجنازة سمير صبري : ” حسبي الله ونعم الوكيل فيهم .. ربنا ياخدهم وينتقم منهم “

كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انهيار الفنانة ” غادة إبراهيم ” خلال جنازة الفنان الراحل ” سمير صبري ” التي أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وذلك على خلفية منعها من ركوب الأتوبيس الذي خصص للفنانين من أجل مرافقة جثمان الراحل سمير صبري إلى الأسكندرية حيث يتم دفنه متهمة الإعلامية ” بوسي شلبي ” بالقيام بذلك مهاجمة إياها والفنانة ” إلهام شاهين ” ولكن دون ذكر إسمهما بشكل مباشر .

وظهرت غادة إبراهيم في الفيديو وهي منهارة بالبكاء وقالت : ” واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص ورا الجثمان، أنا اسكندرانية اصلا ومعايا عربيتي بس قولت نبقى مع بعض كلنا .. أول ما جيت قربت راحت قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد هيركب ” .

وتابعت : ” واحدة حيزبونة إلهام بنت سعاد، إلهام شلبي حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ينتقم منها وكلكو عارفينها مش هقول أسامي .. الله ينتقم منها هي إلهام بنت سعاد وإلهام بنت عفاف ” .

وأضافت : ” واحد زي سمير الراجل المحترم البني آدم الإنسان ربنا حرمنا منه اللهم لا اعتراض وسابلنا ناس وحشة قاعدة تأذي فينا وترازي فينا .. يارب خدهم، خد الناس الوحشة .. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ربنا ياخدهم يارب .. دول ميعرفوش ربنا ولا آخرة ولا دين ولا دنيا ” .

وأكملت غادة إبراهيم موجهة رسالة إلى نقيب الممثلين الفنان ” أشرف زكي ” : ” يا دكتور أشرف أنا فنانة زيي زيها معملتش مشكلة .. إلهام بنت سعاد بدعي عليها في كل صلاة وكل آذان هي والتانية إلهام بنت عفاف الاتنين دول خدهم يارب بحق صيامي والأيام المفترجة ” .

واستطردت الفنانة المصرية : ” العداء ماله ومال يوم وفاة، ماله ومال ناس بتأدي عزا .. دول يعرفوا ربنا، دي دخلت جامع تصلي .. دي شكل الساحرة الشريرة أنا خايفة تكون مخاوية شياطين ” .

يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي إسمها الحقيقي هو ” إلهام أحمد شلبي ” .. فيما تدعى والدة الفنانة إلهام شاهين ” عفاف محمد عيا ” .