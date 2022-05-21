يوسف الشريف وزوجته يحتفلان بـ13 سنة زواج.. رسائل رومانسية متبادلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبادل الفنان يوسف الشريف، وزوجته الكاتبة والسيناريست ومصممة الملابس إنجي علاء الرسائل الرومانسية على حسابيهما على “تويتر” احتفالاً بعيد زواجهما الـ13.

ونشر يوسف مجموعة صور لهما وعلق عليها قائلاً: “‏كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.. 13 سنة عدّوا بسرعة أوي عقبال 100000000 سنة مع بعض”.

لترد عليه إنجي علاء بنشر مجموعة صور لهما معاً عبر حسابها على “تويتر”، مصحوبة بتعليق: “‏كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وصاحبي وكل حاجة حلوة ليا.. 13 سنة يا يوسف.. 13 سنة عدوا إزاي”.

يذكر أن يوسف الشريف تغيب عن سباق دراما رمضان الماضي حيث كان آخر أعماله مسلسل “كوفيد 25” والذي حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه، وهو من بطولة، أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وعرض رمضان قبل الماضي.