شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان تل بسطا بالشرقية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم نجوم الأوبرا المصرية كل من المطربة مروة ناجى وإيمان عبد الغنى وياسر سليمان ومحمد الخولى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات اليوم الثانى من مهرجان تل بسطا الذى يقام في الشرقية في دورته الأولى.

وتألق أمس النجم مدحت صالح بحفل غنائي في أولى أيام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذى يقام فى الشرقية فى دورته الأولى بعدد كبير من أغانيه، منها النور مكانه في القلوب، وبحلم على قدي واشتقنا لزمان ويتقال وزي المليرنيرات وماشي في ضلها، بالإضافة إلى تقديمه أغنية وحشونا الحبايب للراحل محمد فوزي وأغنية 3 سلامات للراحل محمد قنديل، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وافتتح النجم مدحت صالح حفله الغنائى ضمن فعاليات أولى أيام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذى يقام فى الشرقية فى دورته الأولى بأغنية "برمى السلام على بلدنا الحلوة" وسط هتاف كبير من الجمهور، وعلق قائلا: بحبكم

ووجه مدحت صالح لجميع الحاضرين وكل من وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمايسترو عمرو سليم .

وقدم قبل مدحت صالح فريق "براس ساوند باند" في أولى فقرات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذي يقام في دورته الأولى بالشرقية مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلات النفخ النحاسية، منها مختارات من اغاني العندليب عبدالحليم حافظ وموسيقى أفلام الرسوم المتحركة، بانوراما عمر خيرت، مامبو، بانوراما فيروز، بانوراما محمد منير، وحلوة يا بلدي.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة الشرقية، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبددالدايم والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

ووجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على رعايته للمهرجان، والذى يعكس الإيمان بدور القوى الناعمة فى تطوير وتنمية المجتمع، وقالت إن تواصل الفعاليات الإبداعية بالمناطق السياحية يعمل على الترويج للحضارة المصرية بما تحمله من عناصر ومفردات تاريخية ومعاصرة، وأضافت أن مهرجان تل بسطا يعد خطوة على طريق استمرار رسالة نشر التنوير وإعادة تشكيل الوعى والوجدان ويأتى كنتاج لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية فى محور بناء الإنسان، مؤكدة أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم أحداثا فكرية وفنية متعددة بمختلف أرجاء مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع أشكال إبداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ايمان عبد الغنى - ياسر سليمان - محمد الخولى ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، الفنان حازم شاهين وفرقته، الفنان الكبير على الحجار وفرقته.