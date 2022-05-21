شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى كامل عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرًا لأزمة نقل على أثرها لأحد المستشفيات قائلاً فى تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله حالتى مستقرة بعد تعرضى مؤخرًا فيما يشبه أزمة قلبية أثناء قيادتى لسيارتى، بعد عودتى من الاستوديو لتسجيل عدد من الاغانى الخاصة بألبومى الجديد مع الموزع باسم منير، مشيرًا إلى أن الأطباء قاموا بعمل بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتى، واستقروا على بقائى في المستشفى ولكننى رفضت وذهبت إلى منزلى، لأننى لا أحب ذلك، وأشكر الله على كل حال".

وأضاف النجم مصطفى كامل في تصريحاته: الفحوصات أوضحت أننى أعانى مما يسمى بالهلع العصبى وهذا أسوأ من الأزمة القلبية، وكل اللى يجيبه ربنا كويس.





















وكان الفنان مصطفى كامل قد تعرض لوعكة صحية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد مؤخرا النجم مصطفى كامل في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يعمل حاليًا على تحضيرات ألبومه الجديد الذى يطرحه أغنية أغنية منفردة كل فترة على طريقة السينجل والذى انتهى من تسجيل بعض أغانى منه من كلماته وألحانه.

وأضاف أنه سعيد بردود الأفعال على طرح أولى أغانى من الألبوم ثانى أيام العيد، تحمل اسم "عنوان الحياة" مشيرًا أن باقى الأغانى تحمل عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى كامل، أحدث أغانيه والتى تحمل "عنوان الحياة" على "يوتيوب" تزامنا مع عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغانى ألبومه الجديد.

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، ثامن وآخر أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.