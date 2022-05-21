شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يكشف تفاصيل تصوير أغنيته الجديدة "ضحكة حبيبى" فى لبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عن تفاصيل وكواليس تصوير أغنيته الجديدة "ضحكة حبيبي"، مشيرًا إلى أنه سيتم تصويرها في بلده لبنان، مؤكدًا أنها ستكون أغنية مختلفة ويغلب على الكليب طابع وأجواء الصيف بامتياز.

وأوضح الحلاني، أن أغنية "ضحكة حبيبي" هى من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة ومن إخراج أحمد منجد.

ونشر الحلاني، عبر حسابه على تويتر، صورًا من كواليس تصوير كليب الأغنية، صحبها بتعليق: "تم تصوير أغنية ضحكة حبيبي في لبنان، مع المخرج أحمد منجد، كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة.. انتظرونا قريباً بأغنية مختلفة وكليب صيفي بامتياز".



عاصي الحلاني

وأعرب مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى اقيمت على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف: مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".

وأشار إلى أنه دائمًا يحرص على وجوده بين الكبار والمشاركة فيه حيث أنه حدث يخلد اسم كل من يشارك في فعالياته وسوف يتذكره الأجيال باستمرار، وأنا شخصيا سعيد أن ينتظر جمهورى كل عام حفلتى .







