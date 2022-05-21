شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلاً غنائيًا فى جدة يوم 26 مايو الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة، حفلاً غنائيًا يوم 26 مايو الجارى، في جدة، ومن المقرر أن تقدم أصالة باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وروجت أصالة لحفلها، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "رح نلتقى بعروس البحر الأحمر، رح نتشارك أحلى الأوقات هنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر اخترت من أغنياتى كل اللهجات اللي تشرفت بغنائها وصارت على صدري وسام، رتبت الأغاني وكأنى عم شكّل عقد حجاره محبه وصحبه وضحكه وقصة صغيره حلوة في الموعد رح نتلاقى بكل الشوق بجدة".



أصالة

وسبق وكشفت النجمة أصالة نصري عن صورة تجمعها بزوجها فائق حسن، وتغزلت أصالة في حسن لتوضح لجمهورها مدى السعادة التي تعيش فيها برفقته، حيث علقت على الصورة التي نشرتها من خلال الانستجرام الخاص بها قائلة " معك حسّيت إنّي بقدر غمّض عيوني وأمشي .. محبّتك بنتني من جديد .. اليوم معك بيسوى سنين .. معك مافي شي بخاف منّه والأمان تعرّفت عليه وقت عرفتك.. شكراً يا أبي الحنون على هالاهتمام الّلي بتعمله ببساطه وهوّه كان حلم بحلم عيشه".

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".