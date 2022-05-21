ولاء الشريف تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور: "يا حلاوتك بالأزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ولاء الشريف، عن جلسة تصوير جديدة، خضعت لها مؤخرا، ونشرت الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على جلسة تصويرها، كالتالي: "قمراية"، "يا حلاوتك بالأزرق"، "جمالك"، "خطيرة"، "أحلى من يلبس أزرق بجد"، "شياكة وأناقة"، "والله العظيم عسل"، "قمر والله".

يذكر أن آخر أعمال ولاء الشريف، مشاركتها في دراما رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل "المداح- أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما شاركت أيضا في مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، أشرف زكي، مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.