"إنسان وبني آدم".. زينة توجه عن الراحل سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة زينة، رسالة للفنان الراحل سمير صبري، نعته من خلالها بكلمات مؤثرة، إذ أنه رحل عن عالمنا الجمعة 20 مايو 2022.

ونشرت زينة، صورة للراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحم الفنان الكبير صاحب القلب الطيب.. غير إنه فنان كبير، كان إنسان وبني آدم أكبر بكتير ربنا يرحمك ويغفر لك.. ادعوله من فضلكم".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.