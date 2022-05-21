صور| بصحبة النجوم.. وصول جثمان سمير صبري إلى الاسكندرية استعدادا لدفنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمد البدري:

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل سمير صبري إلى محافظة الاسكندرية، استعدادا لدفنه وتوديعه إلى مأواه الأخير.

وكان عدد من نجوم الفن، قد استقلوا أتوبيسا عقب أداء صلاة الجنازة على الراحل، لمصاحبة جثمان سمير صبري، حتى وصوله إلى مقابر الأسرة بالإسكندرية، وبينهم: فيفي عبده، إلهام شاهين ويسرا.

وحضر صلاة الجنازة على سمير صبري في القاهرة عدد من الفنانين بينهم: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم ونهال عنبر وأحمد السقا وميرفت أمين وهاني رمزي ولقاء سويدان، وآخرين.

سمير صبري غادر عالمنا ظهر أمس الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء.