وصول جثمان الفنان سمير صبري إلى مقابر المنارة بالإسكندرية| فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وصل منذ قليل، جثمان الفنان القدير الراحل سمير صبري، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بمدافن المنارة بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، ليواري الثرى.

كان عدد كبير من نجوم الفن شاركوا في صلاة الجنازة على الفنان الراحل بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، قبل أن ينقل إلى مثواه الأخير ليدفن بالإسكندرية.

وفتحت أسرة الفنان الراحل المدفن الخاص بها بمقابر المنارة بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، قبل ساعات من وصول الجثمان من القاهرة استعدادا لدفنه.

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع مرض القلب الذي نقل على إثره إلى أحد المستشفيات منتصف فبراير الماضي.

وحرص مجموعة كبيرة من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير سمير صبرى، الذي ولد في اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج في كلية فيكتوريا كوليدج.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا لا تنسى، لعل أبرزها: "البحث عن فضيحة، نص ساعة جواز، شنبو في المصيدة، الأخوة الأعداء، أبي فوق الشجرة، الوفاء العظيم، جحيم تحت الماء" وغيرها.