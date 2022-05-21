"يا جدع وقت الشدة".. شهيرة تنعى سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة الكبيرة شهيرة، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر أمس الجمعة 20 مايو 2022.

ونشرت شهيرة صورة الراحل سمير صبري، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "وداعا وداعا وداعا يا سمير يا جميل، يا طيب يا شهم يا جدع وقت الشده ووقت الفرح وفي كل مواقفك الإنسانية انت الأول، ويا نجم يا كبير متعدد المواهب تاريخ طويل بالإنجازات الفنية والإعلامية، يشهد لك به الجميع والأجمل أننا نشهد إنك إنسان مكانك الجميل ينتظرك بإذنه ورحمته وكرمه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأقيمت اليوم صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور أشرف زكي، عمرو محمود ياسين، رامي رضوان، إيهاب فهمي، ومن الفنانات: إلهام شاهين، نادية الجندي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، فيفي عبده.

سمير صبري غادر عالمنا ظهر أمس الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء.