رانيا يوسف بملابس صيفية أمام البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت رانيا، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت رانيا بملابس صيفية من أمام البحر، وعلقت: "شم البحر وأشعر بالسماء، دع روحك تطير".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الألوان تحفة، قمر، بحبك، منورة، بحبك يا رانيا، عظمة، ما شاء الله جميلة وربي يسعدك، الجمال كله أنتي، أجمل بنوتة في مصر، صباح الورد والياسمين على عيونك وجمالك يا أحلى فنانة بجد، حبيبتي ربنا يسعدك يا قلبي".

وعرض للفنانة رانيا يوسف قبل شهر رمضان المنقضي مسلسل "الآنسة فرح"، ويتم حاليا عرض أحداث الجزء الجديد منه.

المسلسل شارك في بطولته كل من: أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.