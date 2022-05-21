سيجار وعباءة وحجاب وظهور نادر وأتوبيس للفنانين.. لقطات من جنازة سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيمت ظهر اليوم صلاة الجنازة على الفنان الكبير سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قبل أن يتحرك الجثمان برفقة مجموعة من الفنانين إلى الإسكندرية للمشاركة في دفنه بمقابر أسرته.

وشهدت الجنازة عدة لقطات بينها:

مشاركة أحمد السقا

شارك الفنان أحمد السقا في وداع الفنان الراحل، إذ اعتاد السقا على التواجد في الجنازات.

ظهور نادر لسميرة أحمد

لا تظهر الفنانة سميرة أحمد في الفترة الأخيرة كثيرا، ولكنها حرصت على حضور الجنازة لوداع صديقها الفنان سمير صبري، والذي شاركته في أكثر من عمل فني.

ميرفت أمين بالكمامة

تواجدت أيضا الفنانة ميرفت أمين في الجنازة مرتدية الحجاب والكمامة، إذ تجمعها بسمير صداقة كبيرة، والتقيا في أكثر من عمل فني، منها "دقة قلب".

محمد عبدالعزيز

المخرج محمد عبدالعزيز كان من بين أبرز الحضور إذ تجمعه علاقة قوية بالفنان الراحل، وتعاونا في أكثر من عمل فني، مثل: "أهلا يا كابتن".

سيجار فاروق صبري

ظهر السيناريست فاروق صبري في الجنازة وفي فمه السيجار الشهير الذي اعتاد على تدخينه، وحرص على المشاركة في جنازة الراحل، خاصة وأنهما التقيا أكثر من مرة على شاشة السينما كسيناريست وممثل.

نادية الجندي

مرتدية نظارتها الشمسية الضخمة التي تخفي نصف ملامح وجهها، وعباءة سوداء، ظهرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي في جنازة الفنان الراحل، وهي من المرات القليلة التي تشارك فيها في مناسبة كهذه.

صديقات سمير صبري

شهدت الجنازة تواجد عدد كبير من النجمات اللائي كانت تجمعهن علاقة صداقة قوية بالراحل، بينهن: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، ميرفت أمين، نادية الجندي، فيفي عبده، وفاء عامر، لقاء سويدان.

ابنة رجاء الجداوي

كونه كان أحد المقربين من والدتها لم تستطع أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي أن تغيب عن الجنازة، وشاركت في وداعه.

ثنائيات

شهدت الجنازة حضور الفنانة دنيا سمير غانم بصحبة زوجها المذيع رامي رضوان، خاصة وأن سمير كان تجمعه صداقة كبيرة بوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

كما تواجدت الفنانة هنادي مهنا بصحبة زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

عباءة سوداء

كان الزي المنتشر في الجنازة لمعظم المشاركات فيها هي العباءة السوداء، إذ ارتدتها الفنانة إلهام شاهين والفنانة نادية الجندي وأخريات.

أبرز الحضور

المخرج عمر عبدالعزيز، الدكتور خالد عبدالجليل، المنتج محمد العدل، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال، هاني رمزي، نهال عنبر، إيهاب فهمي، أشرف زكي، منير مكرم.

أتوبيس للفنانين

استقل عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أتوبيسا خاصا، لمصاحبة جثمان الفنان القدير سمير صبري المتوجه إلى محافظة الإسكندرية، للمشاركه في توديعه إلى مأواه الأخير بمقابر الأسرة هناك.

سمير صبري غادر عالمنا ظهر أمس الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء.