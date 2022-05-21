ظهور نادر لـ مخرج كبير في جنازة سمير صبري بمسجد الشرطة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

التقطت كاميرا "الخليج 365"، ظهورا نادرا للمخرج الكبير محمد عبدالعزيز والد النجم كريم عبدالعزيز، خلال حضوره جنازة الفنان القدير الراحل سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر جنازة سمير صبري، عدد من الفنانين بينهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم ونهال عنبر وأحمد السقا وميرفت أمين وإلهام شاهين وهاني رمزي وفيفي عبده ولقاء سويدان.

كما سافر الجثمان عقب انتهاء صلاة الجنازة إلى الإسكندرية مسقط رأس النجم الكبير، لدفنه في مقابر أسرته.

سمير صبري غادر عالمنا ظهر أمس الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء.

يذكر أن الفنان الراحل سمير صبري تعاون مع المخرج الكبير محمد عبدالعزيز في عدة أعمال، من بينها أفلام "منزل العائلة المسمومة" عام 1986، و"في الصيف لازم نحب" عام 1974، و"امرأة من القاهرة" عام 1973، و"عالم عيال عيال" عام 1976، و"دقة قلب" عام 1976 ، و"العيال الطيبين" عام 1976، و"جنس ناعم" عام 1977، و"شفاه لا تعرف الكذب" عام 1978، و"أهلا يا كابتن" عام 1978.