لفت الأنظار في جنازة سمير صبري.. من هو صاحب السيجار؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

التقطت عدسة الخليج 365 صورًا لعدد كبير من نجوم الفن وصناعه الذين حرصوا على حضور جنازة الفنان الكبير سمير صبري، للمشاركة في وداعه وأداء الصلاة عليه.

وكان من بين أبرز الحضور: فيفي عبده، يسرا، ليلى علوي، نادية الجندي، إلهام شاهين، أشرف زكي، دنيا سمير غانم، ميرفت أمين، رامي رضوان، عمرو محمود ياسين، لقاء سويدان، إيهاب فهمي، المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالعزيز، المخرج خالد جلال.

وكان من بين الحضور ظهور لافت لأحد صناع الفن المؤثرين يدخن سيجار، ظهر بصحبة أحد الأشخاص يساعده على السير والدخول إلى المسجد، فمن هو؟

- هو السيناريست والمنتج فاروق صبري.

- يشغل منصب رئيس غرفة صناعة السينما.

- قدم عدة أعمال فنية مختلفة سينمائية ومسرحية.

- من أشهر أعماله المسرحية: الزعيم مع الفنان الكبير عادل إمام.

- كتب أكثر من فيلم للفنان عادل إمام، منها: اتنين على الطريق، احنا بتوع الأتوبيس، ولا من شاف ولا من دري، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، ممنوع في ليلة الدخلة.

- التقى بالفنان سمير صبري في أكثر من عمل سينمائي، مثل: "دقة قلب، البحث عن فضيحة، سؤال في الحب، رحلة الأيام".

- قدم له الفنان فؤاد المهندس أكثر من فيلم: أجازة غرام، مطاردة غرامية.

- من أشهر أفلامه: كلمة شرف، ليلة بكى فيها القمر، إحنا بتوع الأتوبيس، انقذوا هذه العائلة، البعض يذهب للمأذون مرتين.

- أنتج فيلم "الظالم والمظلوم" للفنان نور الشريف.

جدير بالذكر أن سمير صبري رحل عن عالمنا ظهر الجمعة 21 مايو، ومن المقرر دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية.