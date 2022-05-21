قبل وفاته بيومين .. سمير صبري بصحبة حسن يوسف وشمس البارودي

كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 03:50 مساءً - نعت الفنانة المعتزلة ” شمس البارودي ” وفاة الفنان ” سمير صبري ” الذي رحل عن عالمنا صباح يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز ال 85 عاما .

فنشرت شمس البارودي صورة من لقاء جمعها بالفنان الراحل قبل وفاته بيومين وظهر معهما كلا من زوجها الفنان ” حسن يوسف ” والفنانة ” سميرة أحمد ” خلال تواجدهم بنادي الجزيرة .

وكتبت الفنانة المعتزلة في تعليقها عليها : ” يوم الأربعاء 18 مايوا جلسنا مجموعة محبة لبعضها البعض فى نادى الجزيرة، جلس سمير صبري يحكى ذكريات جميلة أفلام اشترك فيها مع حسن يوسف إخراج حسن الإمام وضحكنا كتيرا ” .

وتابعت البارودي : ” أمس اتصل بحسن وأجرى معه حديث إذاعى مطول ثم صدمنا اليوم صعدت روح سمير صبري لبارئها .. رحم الله الرجل المحترم الخلوق الراقي ابن الأصول ” .