كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 03:50 مساءً - نعت الفنانة المعتزلة ” شمس البارودي ” وفاة الفنان ” سمير صبري ” الذي رحل عن عالمنا صباح يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز ال 85 عاما .
فنشرت شمس البارودي صورة من لقاء جمعها بالفنان الراحل قبل وفاته بيومين وظهر معهما كلا من زوجها الفنان ” حسن يوسف ” والفنانة ” سميرة أحمد ” خلال تواجدهم بنادي الجزيرة .
وكتبت الفنانة المعتزلة في تعليقها عليها : ” يوم الأربعاء 18 مايوا جلسنا مجموعة محبة لبعضها البعض فى نادى الجزيرة، جلس سمير صبري يحكى ذكريات جميلة أفلام اشترك فيها مع حسن يوسف إخراج حسن الإمام وضحكنا كتيرا ” .
وتابعت البارودي : ” أمس اتصل بحسن وأجرى معه حديث إذاعى مطول ثم صدمنا اليوم صعدت روح سمير صبري لبارئها .. رحم الله الرجل المحترم الخلوق الراقي ابن الأصول ” .
كانت هذه تفاصيل خبر قبل وفاته بيومين .. سمير صبري بصحبة حسن يوسف وشمس البارودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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