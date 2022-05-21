شكرا لقرائتكم خبر عن يا أحلى نوارة ربيع فى قلبى سكنت.. غالية بنعلى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة التونسية غالية بنعلي، بعيد ميلاد ابنتها "بيه"، الذى يوافق اليوم السبت، 21 مايو، متمنية لها عامًا سعيدًا، مشيرة إلى أنها أحلى نوارة ربيع سكنت في قلبها.

ونشرت غالية، صورًا لابنتها عبر حسابها على موقعى "إنستجرام" و"فيس بوك"، صحبتها بتعليق: "‏‎يا أحلى نوارة ربيع في ربع قلبي سكنت، عيد ميلاد سعيد بنتي".





وسبق أن قالت النجمة التونسية في تصريحات لـ"الخليج 365": "بحب كل الأماكن الأثرية في الأقصر ومن الأماكن اللى بعشقها في مصر، وأصحابى بيدلعونى بكحكوكى عشان بحب أكل الكحك أوى، ولما أكون متعصبة بجز جامد على شفايفى وبفضل ساكته، وإكسسواراتى اللى بلبسها في حاجات كتير بتاعت جدتى".



ابنة غالية بنعلي

وأضافت غالية: "أول جواب غرامى اتبعت ليا يمكن وأنا عندى 12 سنة من واحد اسمه طاهر كان مجنون شوية، ولما كنا في ابتدائي كنت ساعتها في 2 ابتدائى وكان في آخر الصف ونايم المدرس دخل ضربه على دماغه والكل قاعد يضحك عليه في الصف وأنا قعدت أعيط، والأيام تمر ونكبر وأنا في أولى ثانوى معرفش حصل إيه بالظبط والبوليس ضربه على دماغه واتجنن والجنان بتاعه جه على غالية افتكرنى وكان بيرقبنى في كل مكان ومرة بعت ليا جواب معاه شريط كاست لمايكل جاكسون وقعد يضرب على الباب جامد وبابا فتح قاله أنا عاوز أشوف غالية بابا رد عليه وقاله امشى من هنا وخدت الرسالة من مجنون غالية".

وعن أكثر موقف محرج تعرضت له ولا يمكن أن تنساه، ردت قائلة: "هو في كذا موقع محرج حصل ليا وهو أن أنسى كلمات الأغانى عشان كده لازم يبقى قدانى ورق وأنا بغنى وبيبقى عندى خوف ورعب أن أنسى الكلمات، وفى موقع حصل ليا ووقعت على المسرح وفضلت أضحك".



