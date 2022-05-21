شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تستعد لإحياء حفل غنائى فى جدة 26 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة الكبيرة أصالة نصرى، لإحياء حفل غنائى ضخم فى مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، يوم 26 مايو المقبل.

وقالت أصالة، فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع تويتر: "‏رح نلتقى بعروس البحر الأحمر.. رح نتشارك أحلى الأوقات.. حنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر.. اخترت منّ أغنياتى كلّ الّلهجات اللى تشرّفت بغنائها وصارت على صدرى وسام، رتّبت الأغانى وكأنّى عمّ شكّل عقد حجاره محبّه وصحبه وضحكه وقصّه صغيره حلوه..بهالموعد رح نتلاقى بكلّ الشوق بجدّه".



تدوينه أصالة

يأتي هذا فيما، احتفلت النجمة أصالة، بعيد ميلادها، يوم الأحد الماضى، حيث أنها من مواليد 15 مايو، وقدمت العديد من الأعمال المتنوعة والمختلفة على مدار مسيرتها الفنية التى بدأت بشكل مبكر.

ولدت أصالة فى عائلة فنية حيث اكتشفها والدها مصطفى نصرى وقد بدأت الغناء وعمرها سبع سنوات من خلال تقديم أغانى والدها وقامت بالغناء للأطفال فى المناسبات الوطنية شاركت فى غناء الأناشيد القومية، ثم قدمت أول ألبومها "لو تعرفوا" عام 1993 والذى غنت فيه لكبار الملحنين ثم قدمت الكثير من الألبومات.

وقالت النجمة أصالة، فى برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع على قناة on، أحب المطبخ جدا وأحب أطبخ، ولكن "مليش خلق للف ورق العنب" لذا كانت والدتى هى التى تقوم بتلك المهمة، فأنا أحب الطبخ بإيقاع، ومن أغرب الأشياء التى قمت بها فى المطبخ هو تقشيرى للعنب السورى، كما أحب ترتيب الأشياء والديكورات، فمؤخرا خصصت منضدة للشمع فأنا من عشاق الشمع ولدى عدد كبير جدا منه، فدائما أجلس مع أولادى على نور الشموع".